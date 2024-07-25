У липні минулого року наші військові поїхали до Іспанії, щоб пройти навчання на цьому ЗРК.

Іспанія збирається передати Україні ЗРК Hawk та усі необхідні матеріали. Очікується, що до вересня наша країна матиме повністю готову до експлуатації установку, яка посилить потенціал протиповітряної оборони.

Як повідомляє Міноборони Іспанії, про це заявила голова оборонного відомства Маргарита Роблес у розмові з українським колегою Рустемом Умєровим. Вони провели робочу зустріч в режимі відеоконференції удень в середу, 24 липня. Роблес у цей час перебувала на авіабазі Торрехон-де-Ардос.

Під час зустрічі голова Міноборони України надав оновлену інформацію про ситуацію на місцях, а також поділився найбільш нагальними потреби Збройних сил. Крім того, Умєров подякував Іспанії за важливу і безумовну підтримку.

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Роблес же детально розповіла колезі про майбутні поставки військового обладнання. За її словами, було досягнуто значного прогресу у навчанні українських військовослужбовців. Зокрема, було підготовлено 5 тисяч солдатів.

У листопаді минулого року наші захисники прибули до Іспанії для навчання з використання та обслуговуванню ракетного комплексу Hawk.

Посилення української ППО

У липні Повітряні сили Збройних сил України показали, як американський зенітний комплекс HAWK ("Яструб") захищає наше небо від ворожих повітряних цілей. Ця зброя призначена для ліквідації різних ракет, однак нашим воїнам вдалося завдяки ній збивати і дрони типу "Шахед".

Останніми місяцями союзники України відреагували на дедалі наполегливіші заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем ППО великої дальності. І тепер найбільшою проблемою ППО України стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів, що їх підтримують.

Нещодавно США закликали союзників по НАТО передати Україні всі доступні системи ППО, якими вони можуть поділитися.

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