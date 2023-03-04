Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.

В Чорному морі окупанти збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Як зазначається, ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі, в тому числі збільшуючи кількість ракетоносіїв.

"Станом на 13:00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Чорному морі та заггроза нового ракетного удару

1 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 17 ворожих кораблів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Як повідомляв УНІАН, 3 березня в Чорному морі окупанти зменшили кількість ракетоносіїв до двох.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що загроза нового ракетного обстрілу по території України залишається дуже високою. За її словами, росіяни можуть завдати точкові удари або ж атакувати кількома хвилями.

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