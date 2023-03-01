Наразі у Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів, з яких 5 є ракетоносіями, також фіксується активність ворожої авіації.

Загроза завдання ворогом ракетного обстрілу по території України залишається дуже високою.

Ворог може завдати точкові удари або ж атакувати кількома хвилями, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику застосування ракетних ударів, можливо, це буде не обов'язково масований (удар - УНІАН), можливо, будуть точкові, можливо, кількома хвилями, проте така готовність говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", - сказала вона.

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Наразі Росія вивели у море 15 кораблів. Також помічена активність ворожої авіації.

"Наразі корабельне угруповання без змін продовжує перебувати у збільшеній кількості у відкритому морі. Це 15 ворожих кораблів, серед яких залишаються 5 ракетоносіїв, споряджені до 32 ракет. Серед цих носіїв є й підводні, пуск ракет саме з них виявляти дуже складно для сил протиповітряної оборони. Тому загроза лишається дуже високою. Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася у Чорному морі", - сказала вона.

Новий ракетний удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти здійснювали супутникову розвідку нових об’єктів, які відносяться до транспортної інфраструктури, і вже декілька днів готові до завдання удару.

Гуменюк прогнозує, що новий масований ракетний удар по території України може статися упродовж найближчих двох діб. Вона дійшла такого висновку, враховуючи час, який минув з попередньої атаки окупантів, та активність ворожої авіації і безпілотників останніми днями.

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