Вороже корабельне угруповання у Чорному морі збільшилось до 8 одиниць.

Росія вивела у Чорне море ракетоносій із вісьмома ракетами типу "Калібрами".

"Наразі обстановка в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони. У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За словами Назарова, на бойове чергування вийшов надводних ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

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Ракетоносії із "Калібрами" у Чорному морі

Нещодавно російські війська вивели свої носії "Калібрів", проте Чорне море було на боці українців: там була штормова погода.

"Я часто повторюю, що море на нашому боці і цього разу теж. Поки нарощуються штормові погодні умови і посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, та й взагалі в їх розумінні", - пояснила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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