Росія вивела на бойове чергування 18 кораблів через штормову погоду.

Російські війська вивели свої носії "Калібрів", проте Чорне море на боці українців.

Там зараз нарощується штормова погода. Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Я часто повторюю, що море на нашому боці і цього разу теж. Поки нарощуються штормові погодні умови і посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з позиції шторму, та й взагалі в їх розумінні", - пояснила Гуменюк.

Відео дня

На даний момент, на бойовому чергуванні також перебувають 4 російських ракетоносія, два з яких - підводні.

"Це 24 ракети "Калібр", які готові до використання. Треба розуміти, усвідомлювати і пам'ятати, ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони люблять здійснювати саме з комплексу озброєння надводного, підводного і повітряного базування. Тому до сигналів повітряної тривоги ставимося серйозно, але без паніки, тому що це теж зброя ворога", - додала вона.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Після останнього масштабного ракетного обстрілу в Україні стався блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв'язку. Нова серйозна атака несе ще більшу загрозу.

Протягом останнього тижня військові, політики та експерти відзначають підозрілу повітряну активність бойових літаків росіян на території аеродромів "Енгельс" і "Енгельс-2".

На їхню думку, це свідчить про підготовці ворога до нового масованого удару вже найближчим часом.

Днями Гуменюк повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують збирати розвіддані в Чорному морі в рамках підготовки до можливих ракетних ударів по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: