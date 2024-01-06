Армія РФ атакувала Покровський район ракетами, Зеленський зреагував на теракт.

Армія РФ ракетами С-300 вдарила по Покровському району Донецької області у "старий" Святвечір. Президент України Володимир Зеленський зреагував на теракт.

Як уточнив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару загинуло 11 українців. Серед жертв було 5 дітей.

"Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - вказав чиновник.

За даними президента України, цими годинами в Покровську та в Покровському районі триває рятувальна операція. Він підтвердив, що ворог застосував для атаки ракети С-300 та вбив понад десяток людей разом з дітьми.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках", - уточнив президент.

Лідер України нагадав, що жоден подібний теракт не залишиться для Росії безкарним.

Сьогодні Росія обстріляла два міста на Харківщині

Сьогодні армія РФ накрила вогнем одразу два міста у Харківській області. Дісталося Вовчанську та Купʼянську. Проти першого міста ворог реалізував мінометний обстріл. Внаслідок атаки мінно-вибухову травму отримав місцевий житель. Купʼянськ окупанти обстріляли близько 00:30 з РСЗВ.

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