Армія РФ ракетами С-300 вдарила по Покровському району Донецької області у "старий" Святвечір. Президент України Володимир Зеленський зреагував на теракт.
Як уточнив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару загинуло 11 українців. Серед жертв було 5 дітей.
"Росіяни вдарили по району ракетами С-300, вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади", - вказав чиновник.
За даними президента України, цими годинами в Покровську та в Покровському районі триває рятувальна операція. Він підтвердив, що ворог застосував для атаки ракети С-300 та вбив понад десяток людей разом з дітьми.
"Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках", - уточнив президент.
Лідер України нагадав, що жоден подібний теракт не залишиться для Росії безкарним.
Сьогодні Росія обстріляла два міста на Харківщині
Сьогодні армія РФ накрила вогнем одразу два міста у Харківській області. Дісталося Вовчанську та Купʼянську. Проти першого міста ворог реалізував мінометний обстріл. Внаслідок атаки мінно-вибухову травму отримав місцевий житель. Купʼянськ окупанти обстріляли близько 00:30 з РСЗВ.