Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-ти поверховий житловий будинок, дитячий садок.

Російські окупанти у суботу, 6 січня, обстріляли два міста в Харківській області. В результаті двоє людей отримали поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, близько 10:00 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл міста Вовчанськ. Мінно-вибухову травму отримав місцевий житель. Також було пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства.

Близько 00:30 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Купʼянськ. Зазнали пошкоджень будівля школи та житлові будинки. Отримала поранення мирна жителька.

Відео дня

"Протягом ночі ворог продовжив обстріли міста. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, 5-ти поверховий житловий будинок, дитячий садок", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Війна в Україні - останні новини

Вранці 6 грудня окупанти завдали авіаударів по Донеччині. "Прилетіло" по селищу Північне Торецької громади. Внаслідок ударів одна людина загинула.

Раніше УНІАН повідомляв, що окупанти збільшили кількість снайперів на Таврійському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: