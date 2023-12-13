Росіяни в ніч на середу, 13 грудня, ударили по Києву ракетами С-400 та "Іскандерами".
"Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер"). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, минулої доби, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА.
Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.
Удар по Києву
Як повідомляв УНІАН, Командування Повітряних сил ЗСУ зранку інфорумвало, що вночі окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, як зазначалось, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.