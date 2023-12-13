Українська ППО збила усі ракети, які летіли на столицю.

Росіяни в ніч на середу, 13 грудня, ударили по Києву ракетами С-400 та "Іскандерами".

"Поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер"). Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, минулої доби, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні БпЛА.

Відео дня

Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника.

Удар по Києву

Як повідомляв УНІАН, Командування Повітряних сил ЗСУ зранку інфорумвало, що вночі окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим). Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Крім того, рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, як зазначалось, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

Вас також можуть зацікавити новини: