Росія має значно більше потужностей для відновлення пошкоджених танків, а також розконсервовує старі запаси.

Росія втратила значно більше танків, ніж Україна, відтоді як Москва розпочала вторгнення у свого сусіда понад три роки тому, пише Business Insider з посиланням на дані аналітиків із відкритих джерел проєкту Oryx.

Росія втратила приблизно 3800 танків – знищених, пошкоджених, покинутих або захоплених. Втрати України, за оцінками аналітиків, становлять близько 1100 одиниць.

Ці цифри враховують лише підтверджені випадки, зафіксовані на фото чи відео, тому реальні втрати можуть бути ще вищими.

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Росія поступово покращує своє становище під Курськом. За час восьмимісячної битви, що почалася після того, як українські сили вторглися в цей регіон у серпні, Україна втрачала танки швидше, ніж у боях на власній території.

Згідно з підрахунками, під Курськом Росія втратила 66 танків, тоді як Україна – 55. Таке співвідношення є невигідним для українських військових.

Однак українська армія активно оновлює свій танковий парк, отримуючи Leopard 1, Leopard 2 та M-1 західного виробництва. Натомість російські війська змушені покладатися на застарілі моделі. Водночас Росія має більші можливості щодо ремонту та заміни танків у порівнянні з Україною.

Хоча Москва знімає зі зберігання стару техніку, її запаси залишаються значними, а виробництво нових машин триває темпами, що дозволяють підтримувати боєздатність, навіть якщо втрати не компенсуються повністю.

Практично рівне співвідношення втрат у боях за Курськ свідчить про складність утримання Україною необхідної переваги у війні на виснаження.

Для того щоб ослабити російські сили швидше, ніж виснажуються власні ресурси, Україна потребує значно кращого коефіцієнта знищення ворожої техніки. Проте ситуація під Курськом показує, що Росія все ще здатна завдавати Україні аналогічних втрат, що знижує стратегічні вигоди Києва.

Затяжний конфлікт, у якому Україна не може зберегти перевагу, вигідний саме Росії, адже вона має більше ресурсів і не настільки залежить від зовнішньої допомоги.

Водночас існують побоювання щодо подальшого постачання Україні танків та іншої критично важливої техніки від союзників.

Раніше цього місяця президент Дональд Трамп заявив, що "призупиняє всю військову допомогу Україні" після напруженої зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Згодом він змінив своє рішення після того, як Київ погодився на запропоновану 30-денну угоду про припинення вогню з Росією.

Сергій Рахманін, член парламентського комітету України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю Business Insider зазначив, що українські сили, які діють у Росії, зокрема в Курську, "спираються на значну кількість американської бронетехніки".

Однак нинішній конфлікт значно менше зосереджений на традиційних танкових битвах, ніж на застосуванні дронів, які Україна активно використовує.

Україна поступово втрачає контроль над Курщиною, який має стратегічне значення і може стати важливим елементом переговорів про припинення війни.

Станом на цей тиждень останнім значним українським опорним пунктом у цьому регіоні залишається місто Суджа. Не дозволивши Україні досягти вирішального прориву під Курськом, Путін може представити цю битву як стратегічний успіх.

Російські втрати в бронетехніці

Як писав УНІАН, до літа 2024 року на російських базах зберігання практично повністю вичерпалися запаси броньованих тягачів МТ-ЛБ, які росіяни часто використовували на передовій у ролі БТР. Уже на початку 2025 року ці машини стали рідкістю і на фронті.

Наразі приблизно така ж тенденція спостерігається і з танками. Останніми місяцями їхні втрати планомірно знижуються, хоча інтенсивність боїв лише зростає. Аналітики вважають це вірною ознакою того, що просто самих танків у російській армії стало менше.

У російській армії, ймовірно, закінчуються танки Т-72, які до того складали основу танкового парку ЗС РФ, свідчить статистика бойових втрат, яку наводить OSINT-дослідник Річард Верекер.

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