Минулого року МТ-ЛБ майже зникли з баз зберігання в РФ, сьогодні їх дедалі менше на полі бою.

Легкоброньовані армійські тягачі МТ-ЛБ, які раніше активно використовувалися росіянами в штурмах, практично зникли з поля бою. Про це повідомляє OSINT-дослідник Річард Верекер.

Він зазначає, що втрати MT-ЛБ знижуються протягом останніх 8 місяців, хоча загальні російські втрати в техніці за цей період зросли. За підрахунками Верекера, загалом за час повномасштабної війни РФ втратила 1291 тягач МТ-ЛБ. У вересні було втрачено 63 машини, у жовтні та листопаді - по 49, у грудні - 38. За неповний січень втрати становлять лише 16 машин.

Крім того, росіяни почали втрачати модифікацію МТ-ЛБу, яка трохи більша за базову машину і призначена для більш важливих завдань, ніж штурм (наприклад, командування, зв'язок, евакуація поранених і перенесення радарів для підтримки артилерії тощо).

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"Використання їх як простих БТР виглядає неоптимальним використанням ресурсів, якщо тільки у Росії дійсно не закінчилися MT-ЛБ", - зазначає аналітик.

Російські втрати у війні: останні новини

Як писав УНІАН, російські опозиційні журналісти встановили імена вже понад 90 тисяч російських військових, ліквідованих на війні в Україні. Це саме ті, про кого точно відомо, що вони загинули. Ймовірно, ще більша кількість загиблих солдатів залишаються невідомими, оскільки про їхню смерть публічно не повідомлялося.

За даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні російські втрати становлять понад 828 тисяч убитими і пораненими. Крім того, Росія втратила понад 9800 танків і понад 20 тисяч інших броньованих бойових машин.

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