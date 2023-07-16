Також за добу було знищено п'ять ворожих танків, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 13 БпЛА.

За минулу добу Сили оборони України знищили 500 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 237 тис. 680. За минулу добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників.

Також Силами оборон було знищено: танків ‒ 4 тис. 107 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 8 тис. 26 (+7) од, артилерійських систем – 4 тис. 481 (+18) од, РСЗВ – 681 (+1) од, засобів ППО ‒ 425 (+0) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 тис. 820 (+13), крилатих ракет ‒ 1 тис. 273 (+0), кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 7 тис. 44 (+8) од, спеціальної техніки ‒ 666 (+2).

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Оперативна ситуація на українському фронті - новини від Генштабу

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби російські загарбники основні зусилля зосереджували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там відбулось 39 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки.

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