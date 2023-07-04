Деталі наразі не повідомляють.

У вівторок, 4 липня, українські Сили оборони знищили склад загарбницької армії в окупованій Макіївці.

Про це повідомляється на Офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook. Також вони оприлюднили відео потужного вибуху у окупованому місті Донецької області, він стався ввечері.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони сьогодні о 21:40 припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.

Знищення російських складів: останні новини

Днями Міністерство оборони показало, як українські захисники знищили польовий склад боєприпасів окупантів разом з особовим складом.

Також було оприлюднено відео удару по російському польовому складу з боєкомплектом на Бахмутському напрямку, тоді відпрацювала артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади

На початку липня у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що українські бійці за одну добу знищили шість осередків російських загарбників, три склади боєприпасів та велику кількість артилерії.

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