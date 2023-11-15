За добу ворог втратив понад 500 осіб у живій силі.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про болісні втрати РФ за підсумками боїв за останню добу.

За його даними, в зоні ОСУВ Таврія збили російський штурмовик Су-25. У живій силі окупанти втратили ще 511 осіб. В операційній зоні не спадає активність авіації ворога, заявив Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 22 авіаудари, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 890 артобстрілів", - зазначив він.

Зі свого боку ракетні війська та артилерія "Таврії" виконали 1038 вогневих завдань по позиціях РФ. Росія втратила 46 одиниць військової техніки: знищено 1 танк, 3 артилерійській системи, 1 БПЛА, 7 ББМ, 1 система РСЗВ, 1 одиниця спецтехніки, 16 автомобілів, 1 склад боєприпасів. Ще 26 одиниць техніки РФ вдалося пошкодити.

Триває оборона Авдіївського напрямку. ЗСУ стійко тримаються й продовжують наступ на Мелітопольскому напрямку, вказав командувач.

ЗСУ знищили на фронті нову партію окупантів

Зранку Генштаб ЗСУ традиційно потішив новою статистикою втрат РФ в Україні. За останню добу у "горизонтальне положення" на українському фронті перейшли ще 820 загарбників. Загальна кількість ліквідованої живої сили РФ в Україні складає 314 тисяч 290 осіб станом на ранок 15 листопада. Також серед "смачних" втрат ворога - 15 танків, 2 РСЗВ, 2 ППО, 1 літак тощо.

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