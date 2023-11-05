Загальні втрати загарбників склали 413 осіб, один окупант здався в полон.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив оновлену інформацію про втрати російських окупантів на Таврійському напрямку.

У своєму Telegram-каналі він зауважив, що загарбники продовжують зазнавати втрат у живій силі. На Таврійському напрямку ворог завдав вісім авіаударів, 56 ударів дронами, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 826 артобстрілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", - зауважив командувач.

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Тарнавський повідомив, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1 тис. 39 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 413 осіб. Один окупант здався в полон. Знищено 12 одиниць військової техніки", - написав він і додав, що йдеться про танк, чотири бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, три безпілотника, два автомобілі, а також три склади боєприпасів.

Водночас, зауважив командувач, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 5 листопада, Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку.

Водночас українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони України відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське.

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