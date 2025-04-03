Захоплені українські дрони заражають системи РФ вірусами, - Forbes

Відтак, росіяни не можуть застосовувати захоплені дрони ЗСУ повторно та досліджувати їх технологічно.

Російські військові захоплюють українські дрони, що заражають їхні системи шкідливим програмним забезпеченням, пише Forbes.

Війна між Росією та Україною характеризується широким використанням безпілотників, що впливають на ведення бойових дій. Недавнє відео в соцмережах, ймовірно російського походження, попереджає про шкідливе ПЗ на українських дронах, яке заражає російські системи.

Шкідливе ПЗ на українських дронах

За даними Reddit, варіанти цього ПЗ "випалюють USB-порт, перешкоджають перепрошивці та повторному використанню дрона". Вбудовані механізми ускладнюють використання захоплених безпілотників, змушуючи Росію посилювати кібербезпеку. Це ускладнює аналіз українських дронів і затримує розробку технологій боротьби з ними.

Відео дня

Деякі варіанти шкідливого ПЗ блокують повторне зображення жорсткого диска дрона. Навіть у разі успішного відновлення система може передати дані оператору ЗСУ, що ставить під загрозу російських військових. Це зменшує мотивацію РФ до перепрофілювання українських безпілотників, які в умовах дефіциту ресурсів є цінним трофеєм.

Наслідки застосування шкідливого ПЗ

Використання цієї тактики демонструє, як Україна застосовує свої сильні сторони в ІТ-сфері. Інтеграція вірусів у безпілотники дозволяє мінімізувати витрати, ускладнюючи роботу російських технологів. У перспективі такі методи можуть поширитися на інші електронні системи, обмежуючи здатність РФ вивчати або перепрофільовувати українське обладнання.

Росія, ймовірно, впроваджуватиме подібні механізми у свої дрони, що призведе до технологічної гонки в галузі кібербезпеки. Сторони будуть змушені постійно оновлювати антивірусні системи та розробляти більш витончені методи зараження ворожої техніки.

Останні три роки свідчать про зростання технологічного суперництва. Оснащення українських безпілотників шкідливим ПЗ може вплинути не лише на ефективність безпілотних операцій, а й на ширший контекст військової кіберборотьби.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Раніше заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що у дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.

Також у ЗСУ показали новий дрон-рушницю Lucky Strike. Військові кажуть, що такий безпілотник дає змогу методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: