Дрони на оптоволокні з одного боку демонструють ефективність, з іншого - стикаються з серйозною проблемою.

Хоч FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ, оскільки управляються вони через дріт, це може бути їхнім головним недоліком, заявив заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш.

Зокрема, якщо оптоволоконний дріт переламується під час атаки на ціль, дистанційну детонацію БПЛА провести вже не вийде.

"Усі маршрути логістики, які використовуються проти броньованої техніки, там, ББМ, танків, відповідно всі повністю уражаються FPV-дронами на оптоволокні", - зазначив він в ефірі "Армія TV".

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За словами Януша, завдяки правильній "обшивці" бронетехніки (риболовецькими або протикумулятивними сітками), не раз вдавалося ловити FPV-дрони на оптоволокно. І саме через те, що в цей момент в окупантів переламувався оптоволоконний дріт, вибуху не відбувалося і техніка поверталася цілою.

Тільки на одну поїздку бронетехніки припадає близько 3-4 ударів БПЛА.

"А враховуючи логістику не тільки одного батальйону, а й бригади, то можете уявити собі насиченість ними", - підсумував військовий.

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Раніше УНІАН повідомляв, коли Україна вийде на паритет із РФ у дронах на оптоволокні. Хоч зараз окупанти й випереджають Україну в можливостях виробляти дрони на оптоволокні, але вже до кінця цієї весни все може змінитися.

Крім того, в Україні випробували новий модуль "Шовкопряд". Розробникам вдалося максимально спростити його, зробивши не тільки зручним, а й ефективним у бойових умовах.

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