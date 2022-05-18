Двох жінок та чоловіка було госпіталізовано.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждало троє людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Голова ОВА повідомив уточнену інформацію стосовно сьогоднішніх ракетних ударів у Дніпрі.

"Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення", - заявив Резніченко.

Він зазначив, що усі вони у лікарні.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Дніпру поранень зазнала одна жінка. Також пошкоджено два будинки та зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури.

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