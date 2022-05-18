Пошкоджено два будинки та зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури.

Російські військові завдали ракетного удару по Дніпру, в результаті поранення отримала жінка.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Вадим Резніченко.

"Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру. Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено два будинки", - повідомив він.

За словами Резніченко, ще одна ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, через що він зруйнований.

Як раніше повідомляв УНІАН, це вже не перший раз, коли російські війська б'ють по Дніпропетровщині. Так, вранці 12 травня російські окупанти обстріляли з "ураганів" Дніпропетровську область. Снаряди влучили по великій Костромці та Зеленодольську. В результаті атаки одна людина загинула, а одна отримала поранення. Також зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

14 травня російські окупанти обстріляли Широківську громаду, де потім на кількох подвір'ях виявили касетні боєприпаси. В результаті обстрілу люди не постраждали, але в декількох будинках через вибух вибило шибки.

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