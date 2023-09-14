Атаку безекіпажних катерів нібито відбили, застосувавши штатне корабельне озброєння.

Ніч на 14 вересня виявилася тривожною для російських кораблів у Чорному морі. В міністерстві оборони РФ заявили про атаку відразу кількох морських дронів.

Як повідомляє прес-служба відомства, відразу п'ять морських дронів нібито атакували корабель "Сергій Котов", що виконував патрулювання.

"Близько 05:00 Збройними силами України здійснено спробу атакувати п'ятьма морськими безекіпажними катерами патрульний корабель Чорноморського флоту "Сергій Котов" в акваторії Чорного моря", - повідомляють окупанти.

За їхньою версією, атаку нібито відбили - усі морські дрони "знищено вогнем зі штатного озброєння корабля". Україна наразі це не коментує.

Вибухи у Криму 14 вересня

Рано вранці в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про наліт безпілотників. Також публікуються кадри потужного вибуху на південному заході міста - район Заозерного, Уютного. Стверджується, що основний, найяскравіший вибух був о 05.40 ранку.

В Міноборони РФ повідомляють, що близько 05:30 сили ППО окупантів знищили "11 українських безпілотників літакового типу" над захопленим ними Кримом.

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