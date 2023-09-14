За непідтвердженою інформацією, вражено російську установку ППО.

Рано вранці в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про наліт безпілотників.

"Підписники пишуть, що, імовірно, влучили по установці ППО. Також повідомляють, що безпілотники продовжують летіти. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходором", - пише телеграм-канал "Кримський вітер".

Також публікуються кадри потужного вибуху на південному заході міста - район Заозерного, Уютного. Стверджується, що основний, найяскравіший вибух був о 05.40 ранку.

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Окупаційна влада те, що відбувається, поки не коментувала.

Оновлено о 7:27. В Міноборони РФ повідомляють, що близько 05.30 ранку сили ППО окупантів знищили "11 українських безпілотників літакового типу" над захопленим ними Кримом.

Удар по Севастополю

Як писав УНІАН, попередньої ночі ЗСУ завдали ракетного удару по військовому судноремонтному заводу в Севастополі. За даними окупантів, всього було випущено 10 ракет, з яких 7 нібито збили.

В результаті цього удару були влучання не просто по території заводу, а по підводному човну "Ростов-на-Дону" і великому десантному кораблю "Мінськ", які стояли на ремонті в сухому доці заводу. Авторитетний моніторинговий проект Oryx, проаналізувавши фото пошкодженого ВДК, прийшов до висновку, що він вже не підлягає відновленню. Тобто корабель слід вважати знищеним, а не пошкодженим.

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