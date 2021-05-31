Таке рішення буде ухвалено у відповідь на наростання воєнних загроз з боку НАТО.

У Міноборони РФ планують створити біля західних кордонів близько 20 нових військових частин і з'єднань.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляється на сайті Міноборони Росії.

Як заявив міністр оборони, обстановка на західному стратегічному напрямку характеризується наростанням військових загроз.

За його словами, за останні 7 років у 14 разів зросла інтенсивність польотів стратегічної бомбардувальної авіації ВПС США в Європі, систематично кораблі НАТО з керованою ракетною зброєю заходять в Балтійське море.

«Одночасно США і НАТО продовжують розширювати масштаби оперативної і бойової підготовки поблизу наших кордонів», - повідомив глава військового відомства.

За інформацією Шойгу, за останні роки у 1,5 разу збільшилася кількість військових навчань.

«Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії. Ми постійно вдосконалюємо бойовий склад військ. До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано близько 20 з'єднань і військових частин», - заявив Шойгу.

Він додав, що організаційні заходи синхронізовані з постачанням сучасного озброєння і військової техніки. У поточному році у війська округу планується поставити близько 2 тисяч одиниць зброї.

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Реакція НАТО

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг відреагував на наміри Російської Федерації створити біля західних кордонів близько 20 нових військових частин і з'єднань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг розповів на прес-конференції з нагоди проведення зустрічей міністрів закордонних справ і оборони країн-членів Альянсу 1 червня у Брюсселі.

"Щодо Росії, те, що ми бачимо, - це модель російської поведінки, коли Росія впродовж останніх років істотно інвестувала у нові сучасні воєнні можливості, від традиційних до ядерних систем озброєнь. Але не тільки у це. Водночас Росія була готова застосовувати воєнні сили проти сусідів, у Грузії, в Україні, - продовжуючи дестабілізовувати Донбас і схід України і незаконно анексувавши Крим", - заявив Столтенберг і додав, що, окрім того, спостерігається збільшення воєнної присутності Росії на крайній півночі у Баренцовому морі, у Балтійському морі і Калінінграді, у Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході.

"Це одна з головних причин, чому НАТО в останні роки збільшила готовність наших сил і також чому ми розмістили бойові групи на східному фланзі Альянсу. Німеччина очолює одну з цих груп у Литві", - заявив Столтенберг.

Він додав, що НАТО - це оборонний альянс, який покликаний захищати та охороняти усі країни-члени.

"Ми готові запобігти конфлікту і війні, але найкращий спосіб зробити це полягає у тому, аби надіслати чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивнику: якщо один союзник зазнає нападу, то увесь Альянс стане (на захист)", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що НАТО такими діями зберігає мир.

Окремо генсек зауважив, що Альянс продовжує дотримуватися двоєдиного підходу стосовно Росії, коли з однієї сторони забезпечується надійна оборона і стримування, а з іншої - НАТО працює над змістовним діалогом з РФ.

Стягування військ РФ до кордонів з Україною

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

6 травня президент Володимир Зеленський зазначив, що з десятків тисяч військових, яких РФ розмістила на кордонах і тимчасово окупованих територіях України, вона відвела лише 3,5 тисячі з окупованого Криму.

13 травня в місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важких видів озброєння до окупованого Криму. Серед іншого, йдеться про танки, міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

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Автор: Вікторія Токарєва