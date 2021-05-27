Глава МЗС заявляє, що Лукашенко залишає собі лише одну дорогу - це дорога ще тіснішого союзу з Росією.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що для України зростають ризики через вибір Олександра Лукашенка рухати Білорусь в бік Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Олександр Лукашенко своїми діями не залишає просто можливості вибудовувати з ним будь-які стосунки. Це не вибір України - збільшувати для себе російську загрозу на білоруському напрямку. Це вибір так званого президента Лукашенка. Він обрав цей шлях. Якщо людина вирішила стрибнути з мосту, і вже стрибнула, - ти її вже не спіймаєш", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що Лукашенко своїми діями рухає Білорусь в бік РФ. "Це правда, що ризики для нас ростуть. Але ми не можемо йти на компроміс з людиною, яка вдається до таких дій", - заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що загострення у відносинах з Білоруссю - це не вибір України.

"Збільшення ризиків для нашої національної безпеки з боку білоруського кордону - це не наш вибір. Але ми маємо вміти згуртуватися до виклику і зростання викликів з будь-якого напрямку. Ми маємо захищати наші інтереси", - сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив, що Україна ніколи не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Як держава, ми зацікавлені в тому, щоб поруч з нами була європейська, стабільна і демократична Білорусь", - додав міністр.

Кулеба вважає, що Лукашенко "сам собі відрізає шлях і залишає собі лише одну дорогу - це дорога ще тіснішого союзу, і по суті, де-факто, можливо це завершиться поглинанням Білорусі Російською Федерацією під тим чи іншим приводом".

Припинення авіасполучення України з Білоруссю

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29. Того самого дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера за допомогою винищувача.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко