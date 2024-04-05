На Бахмутському напрямку минулої доби сталося найбільше бойових зіткнень.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Найактивніше ворог штурмував українські позиції на Бахмутському напрямку.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ відбали 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, захисники відбили 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, українські військові відкинули окупантів біля Невельського Донецької області, проте ворог має і просування. Біля Веселого та в Роботиному тривають бої.

"Противник просунувся біля Новомихайлівки, Старомайорського та в Часовому Яру", – пише DeepState.

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