Біля Веселого та в Роботиному тривають бої.

Українські військові відкинули окупантів біля Невельського Донецької області, проте ворог має і просування.

Про це повідомляє DeepState. Зазначається, що біля Веселого та в Роботиному тривають бої.

"Противник просунувся біля Новомихайлівки, Старомайорського та в Часовому Яру", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на фронті: це варто знати

Протягом доби, 4 квітня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень із російськими окупантами. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генеральгого штабу ЗСУ.

Зазанчається, що дві третини атак припало на Бахмутський та Новопавлівський напрямки. Так, на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Водночас на Новопавлівському напярмку ворог, за підтримки авіації,19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що на фронті вдалося стабілізувати позиції українських захисників, окупанти вже не можуть просуватися. За його словами, "в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати – справді дуже хороші".

Вас також можуть зацікавити новини: