Щоб не загострювати ситуацію, Кремль відправляє на напрямки з прогнозованими великими втратами підрозділи з в’язнів.

У РФ наразі невдоволення матерів військових набирає загрозливих обертів. Про це у Telegram написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російська влада боїться матерів мобілізованих військових.

"Солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора", - заявила Маляр.

За її словами, щоб не загострювати ситуацію, РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляють підрозділи сформовані з в‘язнів.

"Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", - зауважила Маляр.

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Несучи великі втрати росіяни вирішили поповнювати свої підрозділи, мобілізуючи ув’язнених. Зокрема відомо, що у такий спосіб посилено угруповання військ окупантів штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з вʼязнів, підготовлених для штурмових дій у спеціальних таборах.

Наразі ці загони переправлені в Україну для ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне.

Раніше повідомлялось, що ув’язненими поповнили ПВК "Вагнер".

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