Росія не жаліє техніку та людей на війні / скрін відео

Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", - йдеться у рейтингу Global Firepower.

Зокрема, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія:

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  • Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
  • Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
  • Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;
  • Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
  • Литва – 16 тисяч регулярних військ;
  • Данія – 16 тисяч регулярних військ;
  • Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
  • Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
  • Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
  • Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
  • Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
  • Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
  • Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
  • Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
  • Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
  • Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Наразі тільки у трьох країн НАТО армії більші, ніж втрати Росії у війні:

  • США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
  • Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;
  • Франції - 205 тисяч регулярних військових.

Ще 12 країн Альянсу мають армії менші за чисельністю, ніж загальна кількість вбитих в Україні окупантів:  

  • Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;
  • Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;
  • Італія – 170 тисяч регулярних військ;
  • Греція – 130 тисяч регулярних військ;
  • Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;
  • Польща – 120 тисяч регулярних військ;
  • Канада – 70 тисяч регулярних військ;
  • Румунія – 67 тисяч регулярних військ;
  • Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;
  • Португалія – 27 тисяч регулярних військ;
  • Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;
  • Чехія – 26 тисяч регулярних військ.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу. 

Вже на річницю повномасштабного вторгнення стало відомо, що Росія за перші 12 місяців активних бойових дій втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію. Також країна-агресор втратила в Україні близько 40-70% своєї сухопутної військової техніки й літаки та вертольоти на мільярди доларів.

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