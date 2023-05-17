Лише три країни Альянсу мають армію більшу, ніж РФ вже втратила на війні.

Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", - йдеться у рейтингу Global Firepower.

Зокрема, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія:

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Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;

Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;

Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;

Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;

Литва – 16 тисяч регулярних військ;

Данія – 16 тисяч регулярних військ;

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;

Албанія – 8 тисяч регулярних військ;

Словенія – 7 тисяч регулярних військ;

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;

Естонія – 4 тисячі регулярних військ;

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;

Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;

Ісландія – практично відсутні регулярні війська.

Наразі тільки у трьох країн НАТО армії більші, ніж втрати Росії у війні:

США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;

Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;

Франції - 205 тисяч регулярних військових.

Ще 12 країн Альянсу мають армії менші за чисельністю, ніж загальна кількість вбитих в Україні окупантів:

Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;

Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;

Італія – 170 тисяч регулярних військ;

Греція – 130 тисяч регулярних військ;

Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;

Польща – 120 тисяч регулярних військ;

Канада – 70 тисяч регулярних військ;

Румунія – 67 тисяч регулярних військ;

Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;

Португалія – 27 тисяч регулярних військ;

Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;

Чехія – 26 тисяч регулярних військ.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу.

Вже на річницю повномасштабного вторгнення стало відомо, що Росія за перші 12 місяців активних бойових дій втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію. Також країна-агресор втратила в Україні близько 40-70% своєї сухопутної військової техніки й літаки та вертольоти на мільярди доларів.

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