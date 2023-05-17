Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні в Україні більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової. Країна-агресор втратила в Україні військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.
"У 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", - йдеться у рейтингу Global Firepower.
Зокрема, чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що лише на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія:
- Болгарія – 25 тисяч регулярних військ;
- Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ;
- Угорщина – 23 тисячі регулярних військ;
- Норвегія – 23 тисячі регулярних військ;
- Литва – 16 тисяч регулярних військ;
- Данія – 16 тисяч регулярних військ;
- Хорватія – 15 тисяч регулярних військ;
- Словаччина – 13 тисяч регулярних військ;
- Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ;
- Албанія – 8 тисяч регулярних військ;
- Словенія – 7 тисяч регулярних військ;
- Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ;
- Естонія – 4 тисячі регулярних військ;
- Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ;
- Люксембург – 1 тисяча регулярних військових;
- Ісландія – практично відсутні регулярні війська.
Наразі тільки у трьох країн НАТО армії більші, ніж втрати Росії у війні:
- США - 1 млн 390 тисяч регулярних військових;
- Туреччини - 425 тисяч регулярних військових;
- Франції - 205 тисяч регулярних військових.
Ще 12 країн Альянсу мають армії менші за чисельністю, ніж загальна кількість вбитих в Україні окупантів:
- Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ;
- Німеччина – 184 тисячі регулярних військ;
- Італія – 170 тисяч регулярних військ;
- Греція – 130 тисяч регулярних військ;
- Іспанія – 120 тисяч регулярних військ;
- Польща – 120 тисяч регулярних військ;
- Канада – 70 тисяч регулярних військ;
- Румунія – 67 тисяч регулярних військ;
- Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ;
- Португалія – 27 тисяч регулярних військ;
- Бельгія – 26 тисяч регулярних військ;
- Чехія – 26 тисяч регулярних військ.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, станом на ранок 17 травня 2023 року втрати російських окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу.
Вже на річницю повномасштабного вторгнення стало відомо, що Росія за перші 12 місяців активних бойових дій втратила найбільше танкове військове формування Європи - свою Першу танкову армію. Також країна-агресор втратила в Україні близько 40-70% своєї сухопутної військової техніки й літаки та вертольоти на мільярди доларів.