Президент заявив, що не буде висловлювати думки щодо того, чи була операція на Курщині історичною.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російським військам не вдасться витіснити Збройні сили України з Курщини, а це впливає на інші ділянки фронту. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після зустрічі з з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві.

Зеленський відзначив, що завтра буде рівно пів року дуже важливої операції Збройних сил України на Курському напрямку.

"І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного урегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у росіян до України щодо Курського напрямку", - сказав Зеленський.

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Президент заявив, що не буде висловлювати такі думки, чи була операція на Курщині історичною, але цей рейд був дуже важливим. Зеленський підкреслив:

"Ми там стабільно тримаємо ситуацію і ми будемо її тримати й далі. Там великі втрати у росіян, дуже великі. Вони їх занижують дуже сильно. У них ці корейці розбігаються. Ми це бачили".

Він нагадав про ураження російських командних пунктів на Курщині. Це було здійснено далекобійною зброєю як українського, так і іноземного виробництва.

"Ми кілька дуже важливих військових пунктів управління вразили, і це дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно з цієї території. І це як магніт тримає їх 60 тисяч на сьогодні, може більше вже військових на Курщині. Тільки на цьому напрямку. Це дало можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент, це не зупиняє росіян від нанесення ракетних ударів на території України, як це нещодавно сталося в Ізюмі і в Куп'янську.

"Але те, що їх війська там склабкіші стали, і те, що ми там сьогодні контролюємо ситуацію, і на Харківщині, і на деяких вже напрямках сходу на Донеччині - але, на Донеччині найскладніше. Важливо, що на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію. Вона краща", - додав Зеленський.

Також президент навів приклад того, що місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не вдалося провести ротацію свого складу на Запопізькому напрямку. Зеленський заявив:

"І саме там був міст, де ці ротації проходили, бо цей міст був контактним мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли і гальмували ротації, тому що ми просунулися вперед, і вони хочуть продовжувати ротації на тому ж мості. Для цього нашим військам треба відходити назад. Авжеж, вони не будуть відходити, тому що все це дорого нам коштує - усі ці кроки впередю".

Він зазначив, що найскладнішим напрямком на фронті є Покровський і Курахівський напрямки.

"Всі сили там у ворога. Це там, де їм ще вдається - говорю "ще", тому що знаю, що дуже наші воїни намагаються все це збити, цю ініціативу, яка у них залишилася саме там на сході. Це єдине, де у них залишилася ця ініціатива", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як сказав президент, є розуміння, де російські загарбники хочуть проводити контрнаступальні дії, і де збільшують кількість військ.

"Головне - розуміти і готуватися", - наголосив Зеленський.

Курська операція ЗСУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ризикована спроба України захопити Курську область РФ може зрештою виправдати себе, якщо не з інших причин, то через вдалий момент. Зокрема, утримування цієї території може принести Україні велику перевагу з точки зору посилення позиції на перемовинах про мир. (

В російському інформаційному просторі з'явилося спостереження, що через півроку після початку операції ЗСУ в Курській області російський диктатор Володимир Путін майже перестав говорити про те, що відбувається в регіоні. Це відбувається на тлі того, як просування окупантів поступово сповільнюється.

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