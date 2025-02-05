Володимир Зеленський пояснив, що, крім усього поганого, США має заробіток із цієї війни.

США заробили мільярди доходів на війні в Україні та безцінний бойовий досвід, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, американські компанії мають контракти на зброю за найвищими цінами за останні 50 років через величезний попит, викликаний повномасштабною війною, розпочатою Росією в Україні.

"Усі європейські країни мають такий запит. Люди бояться. Це величезні гроші. Американські компанії заробили мільйони навіть на ліцензіях, тому що мають офіси в Європі. Отже, це мільярди доходів. І я вважаю, що ця війна точно принесла це, крім усього поганого", - заявив Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану на Youtube.

Крім того, глава держави наголосив, що технології, які були розроблені в Україні, стали доступними і для західних країн. США, зокрема, отримали досвід сучасної великої сухопутної війни - і не тільки за допомогою розвідки, а й від самих військових, які використовують американську зброю.

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"Яка американська зброя працює, що не працює, що ефективно. Ми самі розробили дрони проти російської техніки, енергомережі та військових цілей, яких у США не було", - зазначив президент України.

Інші заяви Володимира Зеленського з інтерв'ю

Раніше УНІАН повідомляв, що у війні з РФ загинуло понад 45 000 українців. За словами президента України, при цьому було близько 390 тисяч випадків поранення. "Є люди, які отримали поранення, але потім повернулися на передову і знову отримали поранення. Тобто кількість поранень вища, ніж кількість поранених людей", - додав президент.

Крім того, Зеленський висловився про свою легітимність і вибори в Україні. "Так, під час війни виборів не може бути, потрібно змінювати законодавство, Конституцію. І є великі виклики. Як наші військові проголосують? Як люди на окупованих територіях проголосують? Як голосуватимуть вісім мільйонів українців, які перебувають за кордоном через війну?", - наголосив він.

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