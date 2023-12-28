У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

Ввечері 28 грудня російські окупанти атакували Україну "шахедами". В багатьох областях була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Чернігівської області.

Також загроза дронів-камікадзе для Миколаївської та Одеської областей.

Відео дня

"Рух БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одещини, ймовірно, Білгород-Дністровський район", - повідомили Повітряні сили.

23:02. Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку (Ніжин).

"Рух чергової групи ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Загроза для Дніпропетровської області", - ПС.

23:16. Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

23:22. Рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються у південно-західному напрямку.

2. Групи ударних БпЛА на Миколаївщині в напрямку Кіровоградської області.

3. Декілька груп ударних БпЛА на Одещині в північному напрямку.

4. Ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса).

Російські атаки на Україну - деталі

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували територію України ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із двох напрямків. Дрони запускали з Балаклави (окупований Крим) та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, загалом було запущено 46 БПЛА. Вони атакували хвилями в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

Щоб відбити повітряний напад було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Нашим захисникам вдалось знищити 32 ворожі ударні БпЛА ворога.

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