Ворог запускав БПЛА хвилями, всього Україну атакували 46 дронів.

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували територію України ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" із двох напрямків. Дрони запускали з Балаклави (окупований Крим) та з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, загалом було запущено 46 БПЛА. Вони атакували хвилями в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.

Щоб відбити повітряний напад було залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Нашим захисникам вдалось знищити 32 ворожі ударні БпЛА ворога.

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Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область. Ще кілька дронів упали без наслідків.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

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Напередодні росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. У цей час там близько 140 цивільних чекали на відправлення евакуаційного потягу. Наразі кількість загиблих та поранених не уточнювалась.

Військовий аналітик Петро Черник вважає, що внаслідок знищення десантного корабля "Новочеркаськ" російські окупанти могли втратити близько двох тисяч ударних безпілотників "шахед".

ЗСУ за останні чотири місяці знищили 20% ЧФ Росії.

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