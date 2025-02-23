Очільник СБУ каже, що Росія несе в результаті наших атак колосальні втрати і, зокрема, з весни минулого року змушена була зупинити свій експорт бензину.

Росіяни б'ють по цивільним людям, а Україна - виключно по військовим цілям ворога, заявив голова Служби безпеки Василь Малюк на Форумі "Україна. Рік 2025".

"Ворог б’є, проводить ракетно-дронові атаки і це справжній терориз. Ми в свою чергу, обираємо виключно законні цілі. Серед успішно вражених – це 48 цілей, серед яких військові цілі - склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, в тому числі нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Тут також дуже важлива різниця. Коли ворог б’є нашу енергетику, це, по суті, акт геноциду і це одна з кваліфікуючих ознак, по якій Путіну і оголошена підозра МКС. Ми в свою чергу, б’ємо нафтовидобувний, нафтопереробний комплекс, який є офіційно тим комплекслом, який живить брудними рублями міністерство оборони РФ", - зазначив Малюк.

Він додав, що відповідний рух коштів зафіксований і доданий до матеріалів відповідних кримінальних проваджень. За інформацією Малюка, внаслідок проведеної роботи росіяни з весни минулого року змушені були зупинити свій експорт бензину.

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"Вони несуть колосальні втрати. Якщо в доларовому еквіваленті з врахуванням недоотриманої вигоди, то це близько 11 млрд", - заявив голова СБУ.

Він повідомив, що Україна розробила відповідну методологію і тактику використання безпілотних повітряних систем.

"Ми працюємо на лінії фронта і від неї вглиб в тил ворога на 20 км, 20-40, 40-80, 80-120 і 120+. 120+ - це вєе є по суті діпстрайк, так звані дальнобійні наші операції. І під кожну цю відстань, цю дистанцію, сьогодні у нас виросли фахові оператори і є відповідні засоби. Якщо говоримо загалом про роботу бойовими БПЛА, то по суті, це 85% знищення і живої сили супротивника і його техніки, бронетехніки", - зауважив Малюк.

Очільник СБУ розповів про наслідки ураження складів, зокрема, в російському Торопці.

"Якщо ми говоримо про враження військових об’єктів, то всі пам’ятають відповідні склади у населеному пункті Торопець, які дуже гучно вибухали і було навіть чотири землетруси як наслідок. Там було знищено 160 тисяч тон ворожих боєприпасів, в тому числі половина всіх запасів 120-мм міни, які як гарячі пиріжки для їх військовиків", - сказав він.

За його словами, таких операцій дуже-дуже багато і до їх реалізації залучені не лише СБУ, а й ГУР, ССО, Сили безпілотних систем та інші.

Удари РФ по Україні - останні новини

Росіяни методично завдають ударів по критичній інфраструктурі нашої країни. Їхніми цілями стала маса цивільних об’єктів, в тому числі енергетичного комплексу. Взимку агресор традиційно намагається заморозити українців. Останнім часом росіяни б’ють по газовій інфраструктурі.

Україна просить партнерів і союзників надати більше систем ППО. У грудні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує 19 систем ППО для захисту об'єктів енергетики, а також більше систем Patriot для українських міст.

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