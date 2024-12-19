За словами президента, вже підтверджено надання кількох систем ППО від партнерів.

Україна потребує 19 систем ППО для захисту об'єктів енергетики, а також більше систем Patriot для українських міст. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

"Щодо 19 систем ППО, ми говоримо тут не про системи Patriot, це дуже важливо розуміти. Це для підстанцій. Те, що Росія зараз робить - вона б'є по розподільчих станціях нашої атомної генерації. Цих станцій більше 20, і нам потрібно 19 додаткових систем, щоб захистити цю мережу, інакше можемо залишитися без 4-5 ГВт електроенергії", - сказав президент.

Він зазначив, що Росія розуміє, що це є великою проблемою для України, і тому б'є саме по цих станціях.

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"Тому це термінове питання. Є просування в цьому напрямку, є підтвердження кількох систем. Є там і канадійська допомога, і німецька… буде надходити", - сказав Зеленський.

Президент додав, що до цих 19 систем додатково потрібні ще системи Patriot для захисту українських міст, і влада працюємо над цим питанням.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк розповів, що ситуація з відключеннями світла в Україні може змінюватися, проте блекаутів в Україні не буде, адже енергетика підготовлена набагато краще, аніж минулої зими.

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