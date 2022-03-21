На Миколаївщині тривають бої в селах поблизу обласного центру.

Російські військові вдень 21 березня обстріляли житлові райони Миколаєва. Близько 13:15 окупанти почали бомбардування міста.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Facebook.

Посадовець вкотре попросив жителів регіону не викладати фото та відео з місця подій у мережу. За його словами, це тільки шкодить українським бійцям.

Як відомо, на Миколаївщині тривають бої в селах поблизу обласного центру. В деяких населених пунктах немає води та світла.

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