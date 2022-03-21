Також російські військово-морські сили продовжують блокувати українське узбережжя.

Міноборони Великобританія заявило, посилаючись на дані розвідки, що російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, попри відсутність прогресу.

Як йдеться в повідомлення відомства, російські війська на півдні України все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід, у бік Одеси. Хоча їхні сили, що наступають з Криму, не домоглися особливого прогресу за останній тиждень.

"Російські військово-морські сили продовжують блокувати українське узбережжя і завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України", - додали в міністерстві.

Там попередили, що "блокада українського узбережжя може погіршити гуманітарну ситуацію в Україні і перешкодити поставкам життєво важливих товарів".

Вас також можуть зацікавити новини: