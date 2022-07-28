Російські окупаційні війська частково просунулися на Бахмутському напрямку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Так, впродовж дня четверга, 28 липня, на Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.
Біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини - завдавав авіаційних ударів.
"Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина", - зазначили в Генштабі.
Сповіщають, що в районах Берестового та Нагірного окупанти намагалися уточнити позиції наших військ силами розвідувальних груп, але не мали успіху.
Зазнали невдачі й спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я.
"Тут підрозділи ворога з втратами відійшли", - йдеться в повідомленні.
Як писав УНІАН, окупанти напередодні завдали ракетного удару по Бахмуту, одна з ракет влучила у будівлю готелю. 28 липня там було завершено пошукові роботи. Загинули 4 людей.
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