Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина.

Російські окупаційні війська частково просунулися на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Так, впродовж дня четверга, 28 липня, на Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка.

Біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини - завдавав авіаційних ударів.

"Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина", - зазначили в Генштабі.

Сповіщають, що в районах Берестового та Нагірного окупанти намагалися уточнити позиції наших військ силами розвідувальних груп, але не мали успіху.

Зазнали невдачі й спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я.

"Тут підрозділи ворога з втратами відійшли", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, окупанти напередодні завдали ракетного удару по Бахмуту, одна з ракет влучила у будівлю готелю. 28 липня там було завершено пошукові роботи. Загинули 4 людей.

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