Окупанти напередодні завдали ракетного удару по Бахмуту, одна з ракет влучила у будівлю готелю.

У Бахмуті завершено пошукові роботи у зруйнованому внаслідок ракетного удару готелі, загинули 4 людей.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

"Наразі завершено проведення пошуково-рятувальних заходів. Всього внаслідок події загинуло 4 особи, постраждало 5 осіб, з яких 2 особи врятовані особовим складом Головного управління", - йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС продовжують розбирати зруйновані елементи будівлі.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вранці 27 липня завдали ракетного удару по Бахмуту. Одна з ракет потрапила у будівлю готелю.

Нагадаємо, що у результаті ракетного удару по Кропивницькому, який російські окупанти здійснили у четвер, 28 липня, загинули п’ять осіб, а 25 - були травмовані. Серед травмованих 13 мирних жителів та 12 військовослужбовців.

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