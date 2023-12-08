До війни воїн-рекордсмен займався спортивною стрільбою.

Український снайпер В’ячеслав Ковальський встановив новий світовий рекорд, уразивши російського окупанта на відстані 3800 м.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, снайпер-рекордсмен до повномасштабного вторгнення був бізнесменом та спортсменом-стрільцем.

"Я думаю, що росіяни тепер дізнаються, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться", - сказав Ковальський.

Снайперський рекорд

Як повідомляв УНІАН, снайпер Служби безпеки України ліквідував російського окупанта з рекордної відстані.

"Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів", – повідомили УНІАН джерела в СБУ.

При цьому, цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію". На відео, яке у є розпорядженні УНІАН, чітко видно влучання в російського окупанта і переляк інших загарбників, що стояли поруч.

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