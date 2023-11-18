Постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки.

Снайпер Служби безпеки України ліквідував російського окупанта з рекордної відстані. Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ.

"Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів", – наголосили джерела.

При цьому, цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".

На відео, яке у є розпорядженні УНІАН, чітко видно влучання в російського окупанта і переляк інших загарбників, що стояли поруч.

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", – додали джерела.

Війна в Україні: це варто знати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з наближенням зими удари російських окупаційних військ будуть потужнішими. За його словами, вже готуються нові безпекові кроки, у тому числі щодо посилення ППО.

Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Ворожі війська штурмували позиції Сил оборони на кількох напрямках: Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Загалом на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Крім того, ворог не припиняє обстрілів українських міст. Так, окупанти вдарили по Запорізькій області – загинули двоє співробітників ДСНС. Також є поранені.

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