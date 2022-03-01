Росіяни заявили про намір бомбардувати "об’єкти Служби безпеки України" в центрі Києва.

Російські окупаційні війська готують авіаудар по соборі Святої Софії.

Про це повідомляє прес-служба УГКЦ.

"Надійшла інформація, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – соборі Святої Софії в Києві. Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, звертається до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов’янських народів та закликає агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму. "Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин", - йдеться у повідомленні.

Міністр культури Олександр Ткаченко звертає увагу, що годину тому Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати "об’єкти Служби безпеки України" в центрі Києва.

"Ці злочинні наміри несуть загрозу і людям, і святиням Києва. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття. Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані Росією, стануть непоправною втратою для всього людства",

Як писав УНІАН, російські загарбники вдарили по столичній телевежі в районі метро "Дорогожичі". У результаті ворожої атаки у місці падіння снаряда утворився стовп диму. Спостерігаються тимчасові проблеми з телетрансляцією.

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