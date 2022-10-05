Ці бочки можуть бути з паливом і з вибухівкою.

Мешканці Херсона повідомляють про закопування ворогом дивних бочок у траншеях. Ці заходи, на думку військового експерта Олега Жданова, покликані нібито посилити оборонну позицію окупантів напередодні українського наступу.

Про це Жданов розповів у своєму блозі.

Експерт не скидає з рахунків варіант про створення росіянами вогневого кільця в місті.

"Або ці бочки можуть бути з паливом, щоб створити суцільні зони пожеж для запобігання просування ЗСУ. Також ці бочки можуть бути з вибухівкою. Те ж саме: для створення суцільних зон. руйнування і вогневих перешкод для просування техніки нашої армії", - зазначив він.

Жданов згадав, як російські війська у Криму розрили траншеї та заклали в них 48 морських мін. Все для того, щоб створити "телевізійну картинку" нібито героїчного знищення одним танкістом цілого складу боєприпасів ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.

Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, ЗСУ "рухаються на півдні швидко й потужно". За його словами, звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень.

"І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - глава держави.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують успіхи ЗСУ не тільки на півдні, а й на сході. Бійці також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

Українська кампанія перешкоджає спробам РФ перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

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