Тим часом у Євпаторії бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.

Ворог мінує об'єкти інфраструктури та приватні помешкання на Херсонщині.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області ворог мінує об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що за наявною інформацією, на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів.

Нагадаємо, у Скадовському районі Херсонщини російські окупанти підірвали оселю чоловіка за проукраїнську позицію, а жінку викрали.

Звільнення Херсонщини від російських окупантів

4 жовтня в Міністерстві оборони підтвердили інформацію про звільнення села Давидів Брід у Херсонській області. Раніше про звільнення села Давидів Брід повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони.

Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний прапор України.

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