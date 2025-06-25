Російська армія несе надважкі втрати на Сумському напрямку.

Російські окупанти зазнають дуже великих втрат, постійно намагаючись просунутися в Сумській області.

Про це повідомив високопоставлений представник НАТО на умовах анонімності, передає Європейська правда. Він зазнаив, що дані розвідок союзників підтверджують оцінки України - втрати Росії перевищили мільйон осіб, з яких близько 250 тис. становлять бойові втрати.

Він нагадав, що останнім часом РФ щодня втрачає близько 1300 осіб внаслідок масованих штурмів, зокрема на Сумському напрямку.

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"Росія намагається створити буферну зону... і, хоча вона має певні тактичні просування, ці атаки надзвичайно виснажливі", - сказав представник НАТО.

Крім цього, посадовець наголосив, що в даний час оточення Сум малоймовірне і не має реалістичного сценарію.

За оцінками НАТО, росіяни будуть намагатися обійти обласний центр, розширивши фронт.

"Ми чекаємо спроб розширити лінію фронту на півночі та північному сходу від Сум, оскільки Росія намагається встановити театр бойових дій для наступу на місто. Але, раніше ці спроби не були успішними", - підкреслив чиновник НАТО.

Ситуація в Сумській області

22 червня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині. Водночас ворог просунувся біля двох населених пунктів.

При цьому окупанти просунулися поблизу Привільного та у Шевченковому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на Сумському напрямку росіяни мали різні плани та "божевільні наміри", однак ЗСУ стримують та знищують окупантів.

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