Цинічна атака росіян спричинила масштабні руйнування в житловому секторі.

В Сумській області рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки, з-під завалів вдалося врятувати трьох людей, також було деблоковано тіло дитини.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Там зазначили, що опівночі росіяни завдали серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади.

"Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС жодали, що попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання.

У Поліції Сумської області додали, що в результаті атаки пошкоджено близько 30 житлових будинків та 4 автівки. Виникла масштабна пожежа. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики.

У Поліції деталізували, що внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних жителів. Серед них — 8-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також загинули жінка та чоловік з різних родин.

"Ще шестеро людей, з них троє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих шпиталізовано, їм надається необхідна допомога", - зазначається у повідомленні.

Удар по Сумщині

Вночі РФ масовано вдарила дронами по Сумській області, внаслідок чого загинуло три особи.

Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв, що під масованою атакою опинилося селище Верхньосироватської громади. Внаслідок нальоту загинули чоловік, жінка та 8-річний хлопчик.

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