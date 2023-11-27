Окупантам у Криму потрібні середні катери для оперативного виконання військових завдань.

Росіяни поки що не будуть виводити весь свій флот з Криму, незважаючи на постійні удари ЗСУ по їхніх позиціях та потужну негоду. Про це в ефірі "24 Каналу" розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, коментуючи ситуацію з російським флотом на півострові.

Він зазначив, що росіяни не будуть повністю вивозити кораблі з Севастополя, тому що їм потрібні середні катери для оперативного виконання військових завдань. Проте кораблі, які здійснюють атаки по Україні, окупанти почали вивозити на територію Новоросійська та Абхазії.

Крім того, Севастополь дуже важливий для окупантів, адже там є установки та засоби, за допомогою яких можна завантажувати кораблі балістичними ракетами. Таких установок немає ні в Новоросійську, ні в Абхазії.

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Зазначається, що, за попередньою інформацією, росіяни планують будувати такі засоби для того, щоб мати можливість здійснювати масовані обстріли України.

Чорноморський флот РФ

ГУР неодноразово розповідало про проведені спецоперації в окупованому Криму та на Чорному морі. В результаті дій українських розвідників були вражені десантні кораблі ЧФ РФ.

Зокрема, 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил вдарила по судноремонтному заводу "Залив" у Керчі. Тоді повідомлялося, що ЗСУ завдали успішних ударів по морській і портовій інфраструктурі заводу. А 5 листопада командувач Повітряними силами Микола Олещук розповів, що на цьому заводі був вражений один з новітніх кораблів ЧФ РФ. 6 листопада стало відомо, що йдеться про ракетоносій "Аскольд".

Як зазначав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, це призвело до того, що зараз Росія вже обмежена в можливостях неочікувано атакувати нашу державу з моря.

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