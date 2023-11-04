Зазначається, що ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі заводу.

У ЗСУ офіційно підтвердили ураження суднобудівного заводу "Залив" у Керчі після сьогоднішньої атаки. Відповідна інформація оприлюднена Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"Ввечері 4 листопада Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі".

Не повідомляється про ураження якихось конкретних цілей, проте в українських телеграм-каналах поширилася інформація про прильоти по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Відео дня

Цей носій крилатих ракет "Калібр" є одним із найновіших і найсучасніших кораблів чф рф. Він був закладений у 2016 році на Керченському судноремонтному заводі "Залив", і спущений на воду лише у 2021 році.

Сьогодні в Криму лунали вибухи

Сьогодні в Криму оголошували повітряну тривогу, а згодом пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі, а також у районі Кримського мосту. Згодом гауляйтер Криму Аксьонов повідомив про падіння уламків ракет у районі суднобудівного заводу в Керчі. У соцмережах повідомлялося про влучання в один з кораблів.

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