На Бахмутському напрямку українські війська закріплюються на досягнутих рубежах, тривають важкі бої.

Російські загарбники зазнають суттєвих втрат на східному фронті та не мають жодного успіху.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук, повідомляє Military Media Center.

За його словами, наразі українські захисники та захисниці продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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"На Бахмутському напрямку Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають", - зазначив Ковальчук.

Він також розповів, що на південному фронті українські військові продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

За даними Генштабу, там ЗСУ завдають значних втрат російським окупантам та закріплюються на зайнятих позиціях.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українські військові відбили чергові атаки та спроби наступу російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Зокрема, за добу відбулося близько 40 бойових зіткнень.

Так, на Бахмутському напрямку українські захисники та захисниці стримують росіян у напрямку південніше та південно-східніше Іванівського, а на Мар’їнському - в районі Мар’їнки.

Крім того, на Авдіївському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського, а на Шахтарському - західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

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