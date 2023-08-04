Окрім оборони, українські війська продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Протягом минулої доби українські військові відбили чергові атаки та спроби наступу російських загарбників на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Так, на Бахмутському напрямку українські захисники та захисниці стримують росіян у напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

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На Авдіївському напрямку російські окупанти безуспішно намагалися наступати північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського, а на Шахтарському - західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

Водночас, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ та навіть не намагаються наступати.

Водночас, на усіх напрямках російські терористичні війська ведуть постійні обстріли як позицій українських військових, так і мирних населених пунктів з артилерії та авіації.

Від ворожих атак потерпають десятки прифронтових сіл та містечок.

Крім того, Сили оборони України наразі продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні: новини

Активні наступальні дії росіян тривають на Купʼянському та Лиманському напрямках. Однак, незважаючи на чисельність ворога та його озброєння, українські військові щоденно зривають його плани щодо прориву оборони та завдають суттєвих втрат в особовому складі й техніці.

Водночас, на Бахмутському напрямку триває наступальна операція сил оборони України. Там в умовах сильного супротиву ворога українські бійці продовжують звільнення територій.

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