Ворог застосував реактивні системи залпового вогню, зафіксовано 12 вибухів.

Російські військові вдень у суботу, 27 липня, обстріляли центр міста Глухів Сумської області. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що ворог, застосувавши реактивні системи залпового вогню, обстріляв Глухівську громаду. Зафіксовано 12 вибухів.

"Внаслідок обстрілу, попередьно травмовано 10 людей, з яких 6 – діти. Одна жінка і дитина – у важкому стані. Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні. Відео дня

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За даними видання, повторне вторгнення окупантів у Харківську область, хоча й дало вкрай обмежені здобутки, але змогло відтягнути на себе українські резерви.

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