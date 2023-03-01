Відомо, що ворожі снаряди поранили маленького хлопчика.

Російські окупанти продовжують вести війну на "знищення" української нації: сьогодні вони в черговий раз організували артобстріл по Чорнобаївці (Херсонська область) та скалічили однолітню дитину. Раніше ЗСУ влаштували справжнє "пекло" для росіян саме на цій ділянці фронту.

Як повідомила Херсонська ОВА в Telegram, важкі поранення отримав маленький хлопчик. Ворожі снаряди пошкодили обличчя дитини.

"Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя, - йдеться в повідомленні.

На черговий воєнний злочин з боку росіян вже відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що поранення також отримала мати дитини.

"Ворог - це звичайні терористи і тварини", - констатував він.

Сьогоднішня атака росіян по Херсонщині

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти 86 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Ворог бив по мирному регіону України з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації.

Як зазначили в ОВА, станом на ранок 28 лютого саме по місту Херсон росіяни вдарили 9 разів. Минулої доби від рук окупантів загинули 5 українців, ще 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також зранку Генштаб повідомив, що ворожа армія продовжує зміцнювати свою оборону на Херсонському напрямку. На окремих ділянках фронту армія РФ намагається вести наступальні дії.

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