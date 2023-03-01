Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Ворог не припиняє штурм Бахмута та продовжує наступ на Бахмутському напрямку.

"На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворожих обстрілів зазнали Бахмут та ще 8 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ. Здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Авдіївки, Мар'їнки та ще 5-ти населених пунктів населених пунктів. Обстріляв райони 14 населених пунктів Донецької області.

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Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3-х населених пунктів Чернігівської області, 9-ти - на Сумщині та 13-ти Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах 5-ти населених пунктів Луганської області, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів 9-ти населених пунктів Харківської області, 4-х Луганської області та 3-х на Донеччині.

У Генштабі також повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів 3-х населених пунктів Донецької області, 8-ми - Запорізької області, а також Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині та Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні: останні новини

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.

За даними ISW, російський наступ на лінії Сватове-Кремінна, ймовірно, зазнає невдачі.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що для штурму Бахмута Росія кинула у бій найбільш підготовлені підрозділи найманців з ПВК "Вагнера".

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